Viaggia in autobus senza biglietto: scoperto, aggredisce due controllori

Nella mattinata di ieri, una pattuglia dei Carabinieri di Montecchio Maggiore è intervenuta a Trissino, alla fermata degli autobus in viale Stazione, in quanto un cittadino extracomunitario, O.N., 34 anni , che stava viaggiando senza biglietto a bordo di un pullman SVT, durante la verifica dei titoli di viaggio da parte del personale, ha prima rifiutato di esibire documenti e dichiarare le generalità e poi aggredito i due controllori cercando di darsi alla fuga. Il passeggero è stato bloccato da un Luogotenente dei Carabinieri in forza alla SETAF di Vicenza che viaggiava a bordo dello stesso mezzo pubblico. O.N. è stato quindi condotto presso la Tenenza di Montecchio Maggiore e, al termine degli accertamenti, denunciato in Stato di Libertà per Resistenza a Pubblico Ufficiale e Rifiuto di fornire e proprie generalità.