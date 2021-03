Viacqua inaugura il nuovo sportello di Camisano Vicentino

Ha inaugurato oggi ufficialmente il nuovo Sportello Clienti di Viacqua di Camisano Vicentino, operativo già da gennaio in via Canove, al civico 6/F.

Presenti per l’occasione, oltre al membro del CdA di Viacqua, Giuseppe Bortolan, e al sindaco di Camisano Vicentino, Renzo Marangon, i primi cittadini di Torri di Quartesolo, Diego Marchioro; di Grumolo delle Abbadesse, Andrea Turetta, di Montegalda, Andrea Nardin; di Bressanvido, Luca Franzé; di Grisignano di Zocco, Stefano Lain; l’assessore per il Comune di Quinto Vicentino, Mirco Peruzzo.

Il servizio è aperto nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 8.30 alle 13.00.

Al momento, nel rispetto delle direttive per il contenimento del contagio da Covid-19, l’accesso è assicurato solo su appuntamento, in modo da garantire la sicurezza di utenti e operatori, azzerando al tempo stesso i tempi di attesa.

Per fissare un appuntamento è possibile chiamare il numero verde 800 154242 o accedere al sito web di Viacqua, all’indirizzo www.viacqua.it e seguire il seguente percorso: dal menu in alto cliccare su “Clienti” e poi selezionare la voce “Sportelli e Sedi” a destra del menu a tendina che compare. A questo punto basta selezionare lo sportello di riferimento per avere le indicazioni e i rimandi al sistema di prenotazione online.

“Nonostante la pandemia ci abbia portati ad investire soprattutto sui servizi a distanza – spiega il membro del CdA, Giuseppe Bortolan – non è venuto meno il nostro sforzo per assicurare una presenza capillare sul territorio. Da qui è nata la volontà di confermare lo sportello di Camisano, trovando una nuova collocazione, più decentrata, ma più pratica da raggiungere al fine di agevolare il servizio all’utenza.”

“Per Camisano e il territorio circostante è importante mantenere il presidio locale di Viacqua – aggiunge il Sindaco di Camisano Vicentino, Renzo Marangon – soprattutto per quell’utenza che ha meno dimestichezza con i canali digitali o che preferisce fare riferimento ad un operatore fisico. Il nuovo sportello si colloca in una posizione baricentrica per l’area di riferimento ed accessibile grazie alla presenza di parcheggi e un portico esterno che consente la sosta al coperto anche in caso di attesa all’esterno per rispettare le disposizioni anti-Covid.”



Si ricorda inoltre che, contattando il Servizio Clienti di Viacqua al numero 800 154 242, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00, è possibile aprire, chiudere, variare un contratto, ricevere informazioni e richiedere la rateizzazione di pagamenti.

Attraverso lo sportello web è possibile comunicare la lettura del contatore, attivare la domiciliazione bancaria, visualizzare le bollette, modificare il recapito di spedizione.