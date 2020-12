Viabilità: in azione oltre 100 mezzi per tenere pulite le strade provinciali

Più di 100 mezzi di Vi.abilità Spa sono in azione dalla sera del 27 dicembre per assicurare la transitabilità delle strade provinciali. Per la precisione 103. Prima per effettuare un trattamento antighiaccio preventivo, poi, una volta che le strade hanno iniziato a imbiancarsi, per lo sgombero della neve. Gli sgombraneve sono attualmente operativi lungo tutti i 1.240 km di strade di competenza, divisi in 72 tronchi di lunghezza variabile da 10 a 30 km.

“La nevicata era prevista e il Piano Neve approvato dalla Provincia di Vicenza è stato azionato secondo programma -afferma la presidente di Vi.Abilità Spa Magda Dellai- Abbiamo messo in strada 103 macchine operatrici, dotate a seconda della necessità di cassoni spargisale, lama sgombraneve, fresa. A supporto ci sono anche pale gommate e mezzi per il carico e scarico del materiale, per un totale di 120 mezzi operativi. Per ora non stiamo rilevando criticità ed emergenze, anche se è chiaro che, cadendo la neve molto abbondante, è difficile tenere le strade sgombre, in particolare in montagna dove stanno scendendo circa 10-15 cm di neve all’ora. Con i mezzi di sgombero che passano nello stesso tratto di strada ogni ora e mezza, si trovano ogni volta circa 20 cm di neve fresca.”

Sulle strade provinciali sono state riversate circa 1.000 tonnellate di sale e 600 tonnellate di ghiaino.

Difficile, con la nevicata in atto, fare previsioni precise, ma tra sale, ghiaino e mezzi operativi è verosimile che questa nevicata costi a Vi.Abilità circa 150.000 euro.

“Il nostro impegno per tenere le strade pulite è massimo -sottolinea la Dellai- ma ricordo che è fondamentale la prudenza, evitando di impegnare le strade se non è necessario. Ricordo inoltre che dal 15 novembre e fino al 30 aprile è in vigore l’ordinanza che istituisce l’obbligo di circolare con pneumatici invernali montati o con catene da neve per i veicoli che transitano sulla rete stradale provinciale in caso di neve o in presenza di ghiaccio.”

L’ordinanza e l’elenco delle strade in cui vige l’obbligo di circolare con pneumatici invernali o con catene da neve è consultabile sul sito di Vi.abilità alla sezione Modulistica\Ufficio Concessioni e Autorizzazioni\Ordinanze stagionali.