Viale Rumor illuminato a giorno (VIDEO)

Viale Rumor illuminato “a giorno” grazie al potenziamento dei lampioni

Contro i danneggiamenti delle auto in sosta presto in arrivo anche due telecamere

Detto, fatto: come dimostrano le immagini riprese dalla polizia locale che sta effettuando specifici controlli della zona, ora viale Rumor è illuminato praticamente “a giorno”.

Nel primo tratto verso Ponte Pusterla, dove la strada è più stretta e senza alberature, Aim servizi a rete ha infatti portato da 100 a 150 watt la potenza di 3 lampade, mentre nel tratto in corrispondenza di Parco Querini le 10 lampade presenti sono state portate da 100 a 250 watt.

“Illuminare le zone a rischio degrado – dichiara il sindaco Francesco Rucco – è un ottimo deterrente contro i malintenzionati e dà al tempo stesso più sicurezza ai cittadini. Insieme al potenziamento dei lampioni, il cui effetto positivo è già sotto gli occhi di tutti, in viale Rumor arriveranno presto anche due nuove telecamere di sorveglianza, grazie a un cofinanziamento della Regione Veneto. Mi auguro che questi interventi che abbiamo prontamente introdotto, uniti ad una vigilanza più assidua di polizia locale e forze dell’ordine, facciano cessare in modo definitivo gli odiosi raid vandalici sulle auto in sosta”.

I due occhi elettronici in arrivo in viale Rumor fanno parte di un progetto di sei nuovi sofisticati impianti che andranno ad implementare la rete delle attuali 102 telecamere a servizio di polizia locale e questura.

Le altre quattro nuove telecamere saranno posizionate in Campo Marzo, sul lato di viale Dalmazia, per dare un ulteriore impulso alla sorveglianza della grande area verde, secondo quanto concordato nel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.