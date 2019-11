“Via quel libro gender dalla biblioteca”: la Lega attacca il libro per bambini

Errol e il suo orsacchiotto Thomas sono grandi amici, e fanno tutto insieme. Una mattina, però, nonostante fuori il sole splenda e il parco prometta una giornata piena di risate, Thomas è triste, e su insistenza di Errol trova il coraggio di confessargli ciò che, teme, segnerà la fine della loro amicizia: “In fondo al cuore, io mi sento non Thomas, ma Tilly”. La risposta di Errol è quella che dovremmo dare tutti a una rivelazione del genere: “Non mi importa se sei un orsacchiotto maschio o femmina: ciò che conta è che siamo amici.”

Questa la sinossi di un libro per bambini, consigliato dai 6 anni in su, al centro di uno scontro di fuoco in quel di Spinea, dove la Lega locale ha depositato una mozione che sarà discussa lunedì in consiglio comunale per chiedere al sindaco Martina Vesnaver di rimuovere dalla biblioteca comunale il volume, accusato di essere un veicolo di indottrinamento dei bambini alla “filosofia gender”. Un tema di qualche anno fa che ritorna, quindi, nel paese veneziano. “Il testo – si legge nella mozione che ha come primo firmatario il giovane leghista Marco Boldini – propone appunto la normalizzazione del cambio di genere nei bambini in tenera età. Chiediamo al sindaco di farsi portavoce nell’Unione dei Comuni con gli altri sindaci per attivarsi nel bloccare la diffusione di questi testi”.