Via Napoli: l’ex magazzino Ftv verrà demolito per fare spazio a un parcheggio

Nuova vita per l’ex magazzino delle ferrovie e tramvie vicentine in via Napoli. L’edificio, in evidente e avanzato stato di degrado, verrà demolito per lasciare spazio ad un parcheggio a servizio dell’area.

Lo ha deciso la Provincia di Vicenza, proprietaria dello stabile, dopo anni di inutilizzo che hanno reso l’edificio fatiscente e a rischio crolli, con evidente pericolo per i passanti della vicina sede stradale.

Il progetto è stato presentato questa mattina alla stampa alla presenza di Francesco Rucco, Presidente della Provincia, Carlo Dalla Pozza, consigliere provinciale con delega al Patrimonio, Marco Zocca, consigliere del Comune di Vicenza, e Massimo Colombara, commerciante della zona in rappresentanza della categoria.

Ma facciamo un passo indietro. La Provincia di Vicenza possiede in via Napoli un immobile (censito all’Agenzia delle Entrate al foglio 46 mappale 574 del Comune censuario di Vicenza) adibito in passato a “sottostazione convertitrice” per il ricovero e la manutenzione dei mezzi di trasporto su rotaia in uso sul territorio Vicentino negli anni ’40/’50.

Il manufatto è da parecchi anni in stato di disuso e abbandono, giungendo ad oggi in una situazione di degrado particolarmente avanzato. Sono infatti evidenti i segni di un dissesto statico generalizzato derivanti dal parziale crollo del cornicione di gronda (posto in sicurezza) e, in particolare, a seguito del recente collasso della struttura portante del tetto.

Il crollo parziale del manto di copertura ha inoltre permesso l’ingresso di piccioni che hanno aumentato esponenzialmente la presenza di guano, rendendo l’area igienicamente insalubre. La modifica della struttura portante complessiva, conseguenza dei crolli subiti, ha compromesso l’intero equilibrio statico del manufatto, richiedendo la necessità di porre in sicurezza tutta la struttura dei muri perimetrali e degli elementi che sporgono nella pubblica via (prospetti sud e nord).

Viste le condizioni, il recupero dell’edificio è pressochè da escludere, per il costo ingente, tanto più che un vecchio accordo tra la Provincia e il Comune di Vicenza (protocollo di intesa sottoscritto nel dicembre del 2012) prevedeva la demolizione dell’immobile per destinare l’area a parcheggio, con recupero della volumetria esistente in area più adeguata. Quell’accordo è scaduto nel 2018, ma rimane la destinazione a “verde privato di progetto” dell’intera area del manufatto.

La Provincia ha quindi deciso di procedere con la realizzazione del parcheggio e , dopo avere tentato invano di vendere l’area mediante asta pubblica, provvede oggi in maniera diretta sia alla demolizione dell’edificio che alla realizzazione del parcheggio. Contestualmente viene destinata parte dell’area all’allargamento della strada, in modo tale da portarne la larghezza uguale a quella esistente nel tratto immediatamente a sud dell’edificio da demolire. In totale si ipotizza di ricavare 11 posti auto. I lavori verranno realizzati a inizio 2020.

“Sistemiamo un’area degradata dando dignità ad un luogo centrale della città -ha commentato il Presidente Francesco Rucco- Per troppi anni questo edificio è rimasto inutilizzato e abbandonato, riteniamo che sia nostro dovere intervenire come forma di rispetto per i residenti di via Napoli ma anche per il decoro che merita ogni angolo della nostra bella città. In più, recuperiamo a parcheggio un’area non grandissima ma in grado di dare un po’ di sollievo alle esigenze della zona.”

“Finalmente arriva a conclusione un’operazione che ho seguito in prima persona già dal 2012 -ha affermato il consigliere Zocca- A distanza di 7 anni dagli accordi raggiunti tra Comune e Provincia, grazie all’intervento diretto della Provincia, Vicenza acquisisce un piccolo parcheggio e soprattutto recupera uno spazio aperto in una zona densamente popolata e frequentata.”

“E’ nostro dovere tutelare e valorizzare il patrimonio dell’Ente -ha concluso il consigliere provinciale Carlo Dalla Pozza- dismettendo edifici non più funzionali e mettendoli a reddito. Questo significa governare per il bene del territorio e questo è quello che abbiamo intenzione di fare in questa come in altre situazioni simili.”

Massimo Colombara ha voluto esprimere la soddisfazione dei commercianti della zona, non solo perché si sistema un’area di degrado, ma anche e soprattutto perché viene realizzato un parcheggio che di certo porterà beneficio alle attività commerciali.