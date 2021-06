Via libera al Green Pass, valido dal 1° Luglio: ecco di cosa si tratta

E’ stato firmato a Bruxelles il regolamento che istituisce il cosiddetto GREEN PASS, valido a partire dal prossimo 1° luglio.

* Il certificato sarà rilasciato dalle autorità nazionali, in formato digitale o cartaceo e riporterà un codice Qr che consentirà di verificarne l’autenticità in tutta Europa. Si potranno così evitare test e quarantene all’interno dell’Unione Europea

* Lo potrà avere facilmente chi:

-è stato vaccinato ( sarà valido a partire da quattordici giorni dopo l’ultima dose di vaccino anti-Covid. A partire da quel giorno, le persone pienamente vaccinate, cioè con due dosi per AstraZeneca, Pfizer/BioNTech e Moderna e con una dose per Janssen (J&J), che detengono il certificato, dovrebbero essere esentate, in viaggio, da test e quarantene). Ogni Paese è libero di rilasciare il Pass anche dopo la prima dose.

-è guarito dalla Covid-19

-si sottopone a un test e risulta negativo.

GUARITI – Le persone guarite dalla Covid-19 sono, in teoria, esentate da test e/o quarantene nei 180 giorni successivi al test Pcr positivo, che attesta l’avvenuta infezione (la validità del certificato è a partire dall’undicesimo giorno dopo il test, una volta terminato il periodo di contagiosità).

TEST – Viene riconosciuto anche all’estero. Per i test viene proposto un periodo di validità standard (oggi ogni Paese stabilisce la validità autonomamente): per i test Pcr o molecolari la validità è di 72 ore, mentre per quelli rapidi antigenici è di 48 ore. Quelli rapidi, considerati sempre più affidabili, vengono raccomandati, ma gli Stati sono liberi di scegliere se accettarli o no ai fini del Pass.

FAMIGLIE CON MINORI – Per evitare di separare i nuclei familiari alla frontiera, i minorenni che viaggiano con genitori esentati dall’obbligo di quarantena, per esempio perché sono vaccinati, dovrebbero essere esentati anche loro dalla quarantena. I bambini sotto i 6 anni di età sono esentati anche dai test: quelli dai 6 anni in su, però, dovranno sottoporsi a test per ottenere il pass.