Via dei Berici, la manifestazione sparisce

“La Via dei Berici ha da poco compiuto 25 anni, un’età giovane se riferita alla vita umana ma molto più attempata se attribuita ad un’organizzazione complicata e benefica come la nostra. La VDB è una manifestazione magnifica che ha fatto del bene e che ha regalato emozioni forti a chi l’ha organizzata, a chi vi ha partecipato e, addirittura, ai suoi detrattori. In 25 anni, i sogni realizzati e i risultati raggiunti sono stati così grandi da non lasciare spazio a nessun rimpianto e nessun senso di incompletezza.

Negli ultimi tempi, le difficoltà organizzative si sono sommate a regolamenti astrusi, a paletti amministrativi e a crescenti responsabilità sulle spalle di un comitato organizzatore formato da volontari mai remunerati, se non dalla passione e dagli intenti benefici realizzati. Purtroppo, è arrivato il momento in cui il peso di burocrazia, rischi e difficoltà logistiche, ha raggiunto un livello che sarebbe difficile sostenere senza dover trasformare il volontariato in attività professionale. Per noi vorrebbe dire snaturare il progetto e farebbe mancare il volano di entusiasmo che ci ha dato la forza fino ad ora.

Con sofferenza, ma con la serenità di chi ha compiuto ogni sforzo per realizzare una grande impresa, abbiamo deciso di lasciare che la Via dei Berici rimanga un ricordo indelebile, gioioso e di grande solidarietà. La manifestazione, quindi, non verrà riproposta, ma nei cuori di tutte le persone che abbiamo aiutato e in tutte quelle che l’hanno amata rimarrà viva ed esempio di sport, natura e solidarietà.

Nel ringraziare gli sponsor e i volontari che ci hanno sempre sostenuto, mandiamo a tutti un affettuoso abbraccio sportivo”.