Vi Off: Coldiretti e Campagna Amica protagonisti della ripartenza

Coldiretti Vicenza con Campagna Amica e Terranostra partner di “VI OFF”, in occasione dell’edizione “A New Golden way”, il progetto di ripartenza e rilancio della città, realizzato con il contributo della Camera di commercio di Vicenza ed il patrocinio del Comune di Vicenza, che ben interpreta la volontà del mondo agricolo di dare nuovo slancio al tessuto produttivo e sociale del territorio.

Campagna Amica proporrà due momenti “L’oro della nostra terra. Il grande mondo vicentino tra antico e moderno a tavola” dove verranno proposte le eccellenze ed i sigilli dell’agricoltura vicentina trasformati dalla fantasia dei cuochi contadini agrichef di Campagna Amica.

Venerdì 11 settembre alle 19.30 avrà luogo una cena/spettacolo su prenotazione (inviare la richiesta entro il 5 settembre a vicenza@coldiretti.it), nell’incantevole scenario dei Chiostri di San Lorenzo, il cui incasso sarà devoluto alla Caritas diocesana vicentina, così come il ricavato dell’asta d’arte con le litografie di Giancarlo Busato, perché l’oro della nostra terra possa divenire cibo per chi è in difficoltà.

La serata sarà allietata oltre che dal “Menù in giallo”, pensato dai cuochi contadini agrichef di Coldiretti Campagna Amica Vicenza, da estratti dello spettacolo “La Polenta Quotidiana” di e con Stefania Carlesso. Sabato 12 settembre alle 11.00 al Mercato coperto di Campagna Amica, in Corso Fogazzaro vi sarà un aperitivo tutto d’oro.

Iniziano così i festeggiamenti per celebrare i 75 anni di storia di Coldiretti Vicenza, ben radicata a terra, ma con le ali che spiegano al futuro.

Il tutto sarà anticipato da uno story telling nella pagina Facebook Campagna Amica Vicenza, per scoprire dal campo alla tavola la new way della spesa sostenibile, del vero km0.