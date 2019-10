Vetrina sfondata nella boutique in centro storico: rubati capi griffati

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Furto nella notte in centro storico a Bassano: malviventi hanno sfondato la vetrina della rinomata boutique 25° Cenere G.B. entrando nel negozio e facendo razzia di capi d’abbigliamento griffati. Il danno non è ancora stato quantificato ma si tratta di abbigliamento di brand di alto livello. I ladri hanno agito indisturbati spostando dapprima sedie e tavoli di un bar vicine poi le fioriere della libreria di Palazzo Roberti usandole per bloccare la strada e poter agire indisturbati nella spaccata.