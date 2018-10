Vescovi (Confindustria): “Bene Pedemontana, preoccupazione per monitoraggio su Brescia-Padova”

Pedemontana: il commento del presidente di Confindustria Vicenza Luciano Vescovi al via libera del Governo

Nel DEF la Pedemontana Veneta non rientra tra le opere che saranno sottoposte all’analisi costi-benefici. Resta la forte preoccupazione per l’inserimento della Brescia-Padova tra le opere oggetto di monitoraggio.

“Non possiamo che accogliere con favore l’esclusione della Pedemontana dalle grandi opere che dovranno essere sottoposte all’esame costi-benefici. Come abbiamo sottolineato anche in occasione della nostra Assemblea, la Pedemontana va portata a termine, senza se e senza ma e il prima possibile, senza più mettere in discussione un progetto in fase così avanzata di realizzazione. Questa arteria di collegamento è fondamentale per il nostro territorio e strategica per i nostri imprenditori, che ormai da troppo tempo sono stati costretti a tollerare carenze infrastrutturali inaccettabili per un’area così determinante per l’economia di tutto il Paese”.

“Purtroppo resta però la forte preoccupazione per l’inserimento tra le opere oggetto di monitoraggio della tratta dell’alta velocità Brescia-Padova. Abbiamo ribadito più volte, in tutte le sedi, che si tratta di un altro intervento necessario per renderci competitivi in Europa, che rappresenta a tutti gli effetti il nostro orizzonte, e riteniamo quindi che sia importante tanto quanto la Pedemontana”.