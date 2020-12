VERTENZA FORALL – I sindacati: “Importante passo avanti”

“Abbiamo appreso con una recente comunicazione da parte dell’Amministratore Delegato -dichiarano in un comunicato le rappresentanze sindacali Femca CISL e Filctem CGIL – che l’azienda ha accolto le nostre richieste supportate anche dal tavolo regionale di avviare un confronto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, la Rsu e le istituzioni. É importante che l’azienda ci abbia ascoltato e proceda a richiedere da subito l’ulteriore periodo di cassa covid accantonando altre soluzioni più impattanti. Questo maggiore tempo che abbiamo davanti ci permette di lavorare fin da subito nel costruire un ipotesi industriale che permetta una prospettiva all’azienda e la massima salvaguardia dell’occupazione. Posizione da noi espressa fin dall’inizio di questa vertenza e condivisa con le istituzioni politiche presenti al consiglio comunale del comune di Quinto Vicentino. Riteniamo ora debba iniziare un percorso serrato, a partire dal tavolo ministeriale, per sondare tutte le opportunità messe in campo dalla legislazione italiana e non solo per il sostegno delle attività produttive in crisi. Risulta altrettanto importante lavorare in tal senso anche con l’avvicinarsi del tempo limite relativo allo sblocco dei licenziamenti. È per questo motivo che chiediamo quanto prima di avere la convocazione da parte del ministero del tavolo di crisi. È questo un primo passo in avanti positivo ma ci aspetta ancora molto lavoro nei prossimi mesi dove continueremo ad essere vigili rispetto l’evoluzione della vertenza e pronti a intraprendere se necessario nuove iniziative per rimettere al centro il lavoro, l’occupazione e la tutela di un marchio storico importante quale è Pal Zileri per il tessuto produttivo e sociale vicentino. Forall siamo NOI ! “