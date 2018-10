VERONA – Un Halloween targato Gardaland

E’ ormai iniziato il conto alla rovescia per l’evento più tenebroso dell’anno, la notte di Halloween del 31 ottobre, quando in tutto il mondo si festeggerà la mostruosa ricorrenza a suon di “dolcetto o scherzetto”.

A Gardaland la notte delle streghe darà inizio all’ultimo e lungo weekend di Gardaland Magic Halloween – quello del ponte di Ognissanti, dal 31 ottobre al 4 novembre – e verrà celebrata con un’incredibile giornata di festeggiamenti tra zombie, vampiri, fantasmi, scheletri e ogni sorta di mostruosa creatura che potrà scatenarsi nel Parco dalle ore 10.00 alle 24.00. In più, a partire dalle 14, tutti gli Ospiti potranno usufruire di un ingresso al prezzo speciale di 25 euro che permetterà loro di divertirsi fino alla chiusura.

Dalle 18.00, col calare delle tenebre, piazza Valle dei Re diventerà il fulcro del divertimento con l’esclusivo Halloween Party! Ad accendere la serata sarà il djset di Zeno, a cui poi si alterneranno le esibizioni live delle dj Loyra Linda e Mari Ka, entrambe accompagnate dalla voce suadente della vocalist Aryfashion. A partire dalle 21.00 farà il suo ingresso sul palco il famoso dj Tommy Vee e, dalle 22, gli speaker di RTL 102.5, la radio più ascoltata d’Italia, Angelo Baiguini, Il Conte e Paolo Cavallone saranno sul palco per animare la serata, fino alle 24.00, con la musica del Dj Sautufau che, a suon di mix, farà scatenare il pubblico in attesa dell’ingresso dello special guest della serata, Luca Onestini.

In occasione della giornata più mostruosa dell’anno il cibo sarà spaventosamente buono! Non mancherà infatti una sorprendente offerta food a tema Halloween, dagli aperitivi “infernali” in zucche fumanti ai terrificanti panini Bloody Burger fino al grottesco gelato Black Unicorn.

Il divertimento del 31 ottobre non si limiterà solo al Parco ma contagerà anche Gardaland SEA LIFE Aquarium. Addobbato a tema per l’occasione, l’Acquario rimarrà infatti aperto fino alle 21.00 e proporrà, alle ore 18.00, un coinvolgente gioco Halloween adatto a tutta la famiglia: mamma, papà e bambini avranno la possibilità di scoprire quali sono gli esemplari più mostruosi che popolano gli abissi. Per consultare gli orari di apertura dell’Acquario e le attività previste durante le altre giornate è possibile consultare il sito.

Durante Gardaland Magic Halloween – che prosegue nell’ultimo weekend di ottobre (27 e 28) e poi durante il ponte di Ognissanti, dal 31 ottobre al 4 novembre – il Parco si presenta in una veste completamente tematizzata, pronto ad offrire ai propri Ospiti un’esperienza da brividi… di puro divertimento!

A dare il via alle giornate è come da tradizione il Welcome Show di Prezzemolo che, insieme a simpatici vampiri, all’apertura dei cancelli di ingresso accoglie gli Ospiti facendoli subito entrare nel vivo della festa. Accompagnati dalle note della curiosa “Mostro Band” i Visitatori si possono poi avventurare nelle vie del Parco, addobbate dai simboli tipici di Halloween: dalle classiche zucche a spaventose bare, dai covoni di fieno a giganti ragnatele fino ad un lugubre ma spiritoso cimitero. A sorprendere grandi e piccoli anche mostri di ogni genere: mummie, scheletri, vampiri, ragni e pipistrelli pronti a sbucare tra le attrazioni del Parco.

Oltre al Welcome Show, in programma tutti i giorni alle ore 09.55, anche tanti spettacoli a tema Halloween che, durante tutte le giornate, sorprendono gli Ospiti con show live e divertenti performance da brivido!

A Gardaland Theatre, alle ore 14.00 e 16.00, si può assistere a “Horror Hotel”, un originale musical tematizzato Halloween e cantato “dal vivo”: il direttore dell’Horror Hotel accompagna gli spettatori alla scoperta degli strani ospiti che soggiornano nelle camere: dalla temibile vedova nera e le sue figlie agli improbabili e strampalati chef… Coreografie, musiche e canzoni sono state appositamente create per questo nuovissimo show live. Mercoledì 31 ottobre, in occasione di Halloween Party, lo spettacolo verrà proposto anche alle 21.30.

Al Teatro della Fantasia, alle ore 10.40, 11.30 e 16.30, va invece in scena il nuovo spettacolo adatto a tutta la famiglia “Chi ha paura del buio?” che sfrutta la tecnica della “black art” ovvero del teatro nero: cosa accade quando tutte le luci si spengono? Quali misteriose creature si muovono nell’ombra? L’apertura di un libro magico scatenerà una miriade di orripilanti mostriciattoli e divertenti sorprese tra le quali il divertentissimo clown-mimo Pass Pass. All’Arena Hawaii, alle ore 14.30, l’aiuto dei piccoli spettatori presenti sarà fondamentale per aiutare Prezzemolo, Aurora e Ti-Gey a sconfiggere la perfida strega Zenda.

Presso il Palatenda, alle ore 12 e alle 15, imperdibile è anche lo show “5 Elements”, che si è recentemente aggiudicato il premio come Miglior Show Indoor durante i Parksmania Awards 2018, gli Oscar dei Parchi Divertimento. Novità del palinsesto degli show della stagione, “5 Elements” propone un viaggio attraverso i 5 elementi con acrobazie, effetti speciali e video-mapping capaci di coinvolgere e stupire tutti gli Spettatori. Il 31 ottobre replica dello spettacolo anche alle ore 20:15.

Per concludere la giornata in bellezza alle 17.40, da piazza Camelot, partirà la Halloween Parade, un’inquietante allegra parata di mostri, streghe, spettri e scheletri che si snoderà lungo le vie del Parco per arrivare, alle 18.00, in piazza Valle dei Re dove avrà luogo uno strabiliante spettacolo finale, l’Halloween Final Party! Il 31 ottobre lo show finale sarà sostituito da un fantastico DJ set.

Durante Gardaland Magic Halloween, il Parco è aperto dalle 10.00 alle 18.00 fatta eccezione per il 31 ottobre nel quale la serata terminerà alle 24.00.

Infine, per chi desidera continuare a vivere lo spaventoso divertimento di Halloween anche durante la notte, Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel propongono pacchetti speciali appositamente pensati per trascorrere un weekend da brivido.