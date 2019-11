Verona si mobilita per dei macachi: medico si incatena all’Università

Anche Verona si mobilita contro una sperimentazione su macachi. Con il sostegno della sede LAV di Verona, che da anni combatte senza per la liberazione dei cani e dei primati utilizzati per la vivisezione nella città Veneta, Riccardo Trespidi, dottore in Medicina Generale a Verona e membro dell’associazione “Medicina non violenta”, si è incatenato lunedì mattina dentro la biblioteca Meneghetti per protestare contro la sperimentazione sui macachi attualmente in atto all’Università di Verona. Trespidi ha chiesto di incontrare il rettore dell’Università, denunciando l’uso dei macachi, detenuti per una sperimentazione al cervello presso l’ateneo veronese.