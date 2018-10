VERONA – Scolaresca di 22 studenti soccorsi sul Monte Baldo

l Soccorso Alpino ha tratto in salvo un gruppo di 22 studenti di una scuola tedesca rimasti bloccati durante un’escursione sul Monte Baldo, in località Tratto Spino, nel comune di Malcesine, sopra il lago di Garda, al confine tra la provincia di Verona e di Trento. La comitiva era composta oltre i 22 studenti anche da due insegnanti, una delle quali è stata colta da malore durante l’ascesa. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con l’elicottero e gli uomini del Soccorso Alpino che hanno aiutato gli studenti a raggiungere la funivia per fare ritorno a Malcesine. L’insegnante invece è stata trasportata per accertamenti all’ospedale di Peschiera del Garda. ANSA