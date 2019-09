VERONA – Ragazzo muore in montagna, il messaggio sui social prima della tragedia: “Ho sbagliato scarpe”

Gabriele Puccia, fisioterapista di 27 anni di Pegognaga (Mantova), è stato ritrovato morto nella notte tra il 30 e il 31 agosto dopo alcune ore di ricerche tra i monti sopra la Valpolicella. L’escursionista è precipitato in un dirupo di circa dieci metri e il suo corpo è stato rinvenuto dal Soccorso Alpino di Verona dopo alcune ore di ricerche. Prima di morire, il giovane aveva pubblicato sui social un video che sta facendo molto discutere in queste ore. Il 27enne, ex arbitro, l’aveva caricato tra le stories del suo profilo Facebook, poco prima della tragedia. Gabriele racconta agli amici di essersi perso, ma confida di riuscire a tornare prima che faccia buio.

Ascoltate adesso, quelle parole agghiaccianti sembrano un tragico monito.

“Non ricordo dove ho parcheggiato la macchina, non ho messo il puntatore sulle mappe digitali, ma magari riesco a trovare la via del ritorno”, dice il giovane nel video, in cui spiega anche di non essere adeguatamente equipaggiato: “Mi presento a fare un’escursione con un paio di scarpe da ginnastica normali, quando sui vari cartelli c’era scritto che era un’escursione di difficoltà media. Io, non avendo mai fatto un’escursione in vita mia, giustamente me ne sbatto”. Alla fine Gabriele saluta con una frase tragica e continua a camminare: “Nel caso andasse tutto male, e qua faccio le corna, chiedo scusa a tutte le persone alle quali ho fatto del male, chiedo scusa a chi ho tradito”.

Gabriele Puccia stava passando una settimana di vacanza sul Lago di Garda ed era in escursione in Valsorda. Era partito in mattinata per un’escursione da solo e aveva inviato alcune foto alla sorella con immagini dai sentieri percorsi. Proprio la sorella ha dato l’allarme al soccorso alpino, in serata. I carabinieri hanno prima rintracciato la sua auto, parcheggiata a Malga Biancari, poi hanno iniziato a perlustrare i vari itinerari della zona. Il corpo di Gabriele è stato ritrovato intorno alle 3 in località Rio Mondrago, dove il ragazzo era scivolato fuori dal sentiero e caduto per una decina di metri, riportando traumi letali.

La salma del ragazzo si trova nell’ospedale Borgo Roma di Verona, a disposizione dell’autorità giudiziaria.