VERONA – Morte direttore marketing Arena in moto, arrestato automobilista

Era ubriaco l’uomo che questa notte sull’A22 del Brennero con la sua auto ha tamponato la motocicletta del direttore commerciale e marketing della Fondazione Arena di Verona, Corrado Ferraro, 56 anni causandone la morte avvenuta poco dopo il ricovero in ospedale.

L’uomo, un 35enne di Rovereto (Trento), è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato, e attualmente si trova rinchiuso nel carcere veronese di Montorio.

Il dirigente della Polizia stradale di Verona, Girolamo Lacquaniti, in una conferenza stampa ha spiegato che l’automobilista è stato sottoposto per due volte all’alcoltest, risultando positivo all’etilometro nelle due prove con valori di 1,42 e 1,47 grammi per litro. L’indagato ha tamponato la moto di Ferraro che è rimasta incastrata sotto l’auto; i due mezzi hanno preso fuoco e sono andati completamente distrutti. Sul posto, oltre agli agenti della Polstrada per i rilievi, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Verona per domare l’incendio. ANSA