VERONA – Marco Paolini tampona un’auto in A4: gravi due vicentine

Grave incidente stradale lungo l’autostrada A4 in direzione Venezia tra i caselli di Verona Sud e Verona Est ieri pomeriggio. Coinvolto in questo gravissimo incidente è l’attore bellunese Marco Paolini. In base alle prime ricostruzioni dei fatti l’auto guidata da Paolini, una Volvo, avrebbe tamponato molto violentemente l’utilitaria sulla quale viaggiavano due donne, vicentine entrambe. La loro Fiat 500 ha letteralmente preso il volo, ha superato le barriere ed è atterrata sulla corsia Ovest della Tangenziale. Qui fortunatamente in quel momento non erano in arrivo veicoli e si è così evitato un secondo tragico scontro. Sul posto sono giunte immediatamente ambulanza e automedica. Una delle due donne è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Borgo Trento. La loro auto era completamente schiacciata e i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per liberare le due vittime del gravissimo incidente. La donna più grave è stata stabilizzata sul posto e poi portata al Pronto Soccorso in Codice rosso. Paolini è praticamente illeso ma sotto choc per l’accaduto. L’attore è stato a lungo ascoltato dalla polizia che sta cercando di capire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incidente ha avuto anche gravi ripercussioni sul traffico con chilometri di code che si sono smaltite solo dopo molte ore.