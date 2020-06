VERONA – Donna ritrovata morta: il figlio ne aveva denunciato scomparsa

Il figlio aveva presentato denuncia di scomparsa in questura ieri. Oggi il dramma, il corpo della madre, di 81 anni (O.F.) residente a San Massimo, è stato ritrovato intorno alle 11.30 non lontano dall’argine del fiume in via Basso Aquar, nel consorzio Camuzzoni. Si tratterebbe di un gesto estremo, riconducibile ad uno stato di depressione della donna.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di Verona Emergenza, i vigili del fuoco ed i carabinieri della sezione locale e del nucleo radiomobile, oltre che la sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Verona per i rilievi.