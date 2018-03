VERONA – Calcio e integrazione, stadi aperti ai migranti

Calcio e integrazione, stadi aperti ai migranti. Succede nel feudo leghista di Verona, dove da circa due mesi tifosi e società della Virtus Vecomp, terza squadra della città scaligera e militante nel campionato nazionale Dilettanti, hanno dato vita a un progetto che prevede accoglienza per migranti e rifugiati. Oltre all’ospitalità, ogni domenica molti di loro vengono coinvolti nel tifo per la squadra rossoblu, attualmente capolista del Girone C della Serie D.

Contro il Cjarlins Muzane, gara vinta dai padroni di casa per 2-0, sugli spalti c’erano oltre cento ragazzi rifugiati a tifare uniti dalla passione per il calcio e per i colori virtussini.