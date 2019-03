VERONA blindata per il Congresso Famiglie

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Atmosfera infuocata a Verona dove oggi il tredicesimo Congresso Mondiale delle Famiglie promosso dalle organizzazioni «pro life» è iniziato. Finora nessun incidente ma si teme per le prossime ore… Anche perché nel frattempo il clima rovente si esteso con manifestazioni in altre città del Veneto. Domani a Verona si attendono almeno 20 mila persone per il grande corteo, con esponenti politici di centrosinistra, associazioni, sindacati contro un congresso considerato oscurantista che mina le libertà civili. E domani arriva anche il vicepremier Matteo Salvini

Domenica, da piazza Bra sfilerà la Marcia per la Famiglia alla quale parteciperà anche Forza Nuova. Nel frattempo si succedono i relatori. Il Governatore del Veneto Zaia ha gelato il congresso dichiarando che l’omofobia è una malattia. Fra i relatori anche Massimo Gandolfini leader del Family day che ha attaccato la legge 194 sull’aborto.