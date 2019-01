VERONA – Apre domani Motor Bike Expo

Apre domani alla Fiera di Verona il Motor Bike Expo, la grande rassegna dedicata ai motociclisti.

Sono presenti 700 espositori – di cui 21 della provincia di Vicenza – con moto, innovazione tecnologica, accessori, oggetti e prodotti per i motociclisti, esibizioni, campioni dello sport e testimonial.

Vicenza ha deciso di puntare con decisione anche sul forte potenziale turistico della rassegna: con i suoi 170.000 visitatori da tutta Italia e dal sud Europa, Motor Bike Expo rappresenta, infatti, una straordinaria opportunitá di promozione del territorio. Nello stand della Regione Veneto sará presentato ai visitatori, tra gli altri, il Classic Defilé della Pedemontana, un tour che parte e arriva a Thiene passando per Bassano, toccando castelli, ville palladiane, strade del vino, colline e panorami: un unicum ideale per chi ama viaggiare e scoprire il territorio in moto.

Secondo gli operatori la domanda si muove ormai, nettamente, verso il “turismo esperienziale” dove natura, sport, mestieri, arte, enogastronomia e altri aspetti peculiari del territorio irrompono da protagonisti nel viaggio stesso. Tra le categorie “experience” quella del mototurista è tra le più interessanti: un viaggiatore con età media oltre i 40 anni, con buone possibilità economiche, che cerca strutture molto confortevoli e attrezzate ed ama la qualità a tavola.

E proprio i motociclisti sono gli autentici protagonisti di questo, ormai, evento cult: Motor Bike Expo, a Verona fino a domenica con oltre 2.000 moto esposte tra Special, classiche, custom, sportive e fuoristrada.