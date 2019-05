Vento, pioggia, grandine e…ancora neve sulle nostre montagne

E’ dalle 2 di stanotte che nevica sopra i 1.700-18.00 metri nelle montagne del Vicentino. In tutto il resto della provincia, vento forte e tanta pioggia, con qualche accenno di grandine. Non si segnalano eccessivi disagi o danni a persone o cose. Ieri sera due alberi sono caduti vicini alla strada verso Villa Zileri.

Tempo previsto

domenica 12. Cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Probabilità da medio-alta (50-75%) sulle zone montane e sulla pianura occidentale ad alta (75-100%) su quella centrale ed orientale, per precipitazioni diffuse e frequenti, anche a carattere di rovescio o temporale; limite delle nevicate sui 1900-2000 m. Attenuazione e diradamento dei fenomeni sulle zone montane e sulla pianura centro-settentrionale in serata.

Temperature. In calo, anche sensibile nei valori massimi.

Venti. In quota tesi/forti settentrionali; nelle valli e sulla fascia pedemontana nord-orientali moderati, con rinforzi di Foehn, specie nella seconda parte della giornata; sul resto dell’entroterra pianeggiante, deboli a parte occasionali moderati rinforzi; sulla costa moderati/tesi da nord-est.

Mare. Da mosso a molto mosso.

P

lunedì 13. Nuvoloso o a tratti molto nuvoloso con probabile diminuzione della nuvolosità nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni. Sulle zone montane e su quelle occidentali bassa (5-25%), altrove medio-bassa (25-50%), salvo risultare medio-alta (50-75%) sulle zone orientali specie nella seconda parte della giornata.

Temperature. Senza notevoli variazioni, o, specie sulle zone montane, in calo le minime e in aumento le massime.

Venti. In quota settentrionali in prevalenza tesi/forti; nelle valli moderati con rinforzi per raffiche di Foehn; in pianura variabili, con rinforzi per Foehn lungo la pedemontana specie nella prima parte della giornata e in prevalenza moderati, a tratti tesi, da nord-est lungo la costa

Mare. In prevalenza molto mosso.

P

Tendenza

martedì 14. Nuvolosità irregolare alternata a schiarite con bassa probabilità di sporadiche e locali precipitazioni; venti dai quadranti settentrionali a tratti ancora tesi/forti in quota, in alcune valli e localmente sulla pedemontana; temperature in generale diminuzione salvo le massime su buona parte della pianura che saranno in ripresa.

mercoledì 15. Tratti di sereno alternati a nuvolosità irregolare. Possibile qualche sporadica precipitazione. Temperature minime in aumento, massime in calo sulle zone interne; minime in diminuzione, massime in ripresa su costa e pianura limitrofa.