Vento fortissimo su Venezia: nave da crociera in balia del maltempo, incidente sfiorato (VIDEO)

Violento downburst stasera nel veneziano: raffiche così forti di intensità hanno rischiato di far sbattere una nave da crociera contro la banchina. Incidente sfiorato, quindi, per la nave di Costa Deliziosa che ha rischiato di schiantarsi in riva Sette Martiri. La nave ha sfiorato diverse imbarcazioni di Actv e uno yacht ormeggiato in banchina. Solo all’ultimo momento i piloti dei rimorchiatori di prua sono riusciti a raddrizzare la nave che stava uscendo da Venezia, nonostante le avverse condizioni meteorologiche.