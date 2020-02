Vento fino a 120 chilometri orari in Valpolicella e nell’Agordino: hotel scoperchiato e danni

Un albergo scoperchiato e alberi caduti come birilli. Il vento torna a far paura in provincia di Belluno ma anche in Valpolicella, nel Veronese, dove ci sono state raffiche a 120 chilometri orari. I danni più consistenti a Canale D’Agordo dove questa mattina il vento ha divelto mezza falda dell’albergo Val Gares. Poco prima delle 9:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giuseppe Xaiz nel comune di Canale d’Agordo per lo scoperchiamento del tetto dell’albergo Val di Gares a causa di forte folate di vento. Al momento dell’evento nessun ospite era presente nella struttura. I pompieri arrivati da Agordo e con i volontari di Selva di Cadore, hanno provveduto con l’ausilio dell’autoscala alla messa in sicurezza delle lamiere pericolanti. Altri due interventi sempre lamiere divelte sono state eseguite su altre due abitazioni sempre nella stessa via.