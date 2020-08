Venti pagine su Vicenza nella nuova Lonely Planet

La città di Vicenza guadagna ben 20 pagine nella nuova edizione della storica guida Lonely Planet dedicata al Veneto.

Uscita nelle librerie da qualche giorno, e acquistabile anche online, la pubblicazione raccoglie informazioni sui musei della città, sui punti di interesse storico artistici, sui ristoranti e sulle strutture ricettive. Sono 44 le pagine dedicate all’intera provincia che focalizzano l’attenzione oltre che su Vicenza anche su altri luoghi significativi del territorio visitati e descritti da Cinzia Rando assistita dal Consorzio Vicenza è.

“È una vera soddisfazione leggere Vicenza così sapientemente descritta in una guida prestigiosa come quella prodotta da Lonely Planet – sottolinea il sindaco – Ci auguriamo che possa essere di buon auspicio proprio in questa fase in cui il turismo fatica a recuperare terreno dopo la chiusura forzata. Siamo consapevoli che la città del Palladio, ma anche l’intera provincia, hanno le caratteristiche per attrarre i visitatori e la nuova guida certamente sarà uno strumento molto utile. Ringrazio pertanto tutti coloro che si sono spesi per la sua realizzazione”.