Venezia, turista aggredisce gondoliere per un selfie: il video delle testate è virale

Testate, spinte, pugni: è quanto si vede in un video che da ieri sta facendo il giro della rete. Si tratta di un breve filmato ha come sfondo Venezia e come protagonisti due uomini, un gondoliere facilmente riconoscibile per il suo abbigliamento – la classica t-shirt a righe e il berretto in paglia – e un altro uomo, un turista straniero, forse sudamericano. Quest’ultimo, a quanto ricostruito, avrebbe aggredito il gondoliere che lo redarguiva apparentemente perché era salito su una gondola per farsi un selfie con la sua famiglia. Il gondoliere avrebbe trovato padre, madre e figli seduti in barca per scattarsi delle foto e avrebbe chiesto loro di scendere subito. A quel punto i due uomini avrebbe iniziato a litigare.

Tutto è accaduto nella zona delle Mercerie tra Rialto e piazza San Marco. Nel breve filmato che gira in rete si vede il turista, con indosso una polo celeste, discutere animatamente con il gondoliere e ben presto alzare le mani. Il gondoliere invece non reagisce, resiste alle provocazioni del turista e prosegue a discutere. Nel filmato si sentono voci e grida in lingua straniera. La discussione è poi andata avanti, scatenando un ulteriore parapiglia tra i canali della città.

Il video virale in rete – “Solidarietà al gondoliere che ha dovuto subire la reazione di questo turista che si è ‘scatenato’ dopo esser stato trovato con la sua famiglia a bordo della gondola per farsi un selfie”, scrive la pagina “Venezia non è Disneyland”, che ha condiviso il filmato si Instagram.