VENEZIA – Tedeschi con fornelletto e caffè a Rialto: maxi multa e buttati fuori dalla città

Si stavano preparando un caffè ai piedi del Ponte di Rialto, e si sono visti appioppare una multa di 950 righe oltre a un ‘Daspo urbano’ da Venezia, il 40/o emesso dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana della città lagunare.

Protagonisti due turisti tedeschi di 32 e 35 anni, berlinesi, che avevano acceso un fornelletto a fiamma e stavano seduti sugli scalini ai piedi del ponte di Rialto. Bloccati e identificati da due agenti della Polizia locale, sono stati condotti al Comando a Piazzale Roma per essere multati, 650 euro per l’uomo e 300 per la donna, e quindi notificati di un ordine di allontanamento e invitati a lasciare la città.

“Venezia deve essere rispettata – commenta il sindaco Luigi Brugnaro – e quei maleducati che pensano di venire in città e fare quello che vogliono devono capire che, grazie alle ragazze e ai ragazzi della Polizia locale verranno presi, sanzionati e allontanati”. (ANSA).