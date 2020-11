Venezia, gli albergatori: “Per Natale desolatamente vuoti”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

“Per Natale e Capodanno a Venezia camminiamo nel buio più totale, gli alberghi sono desolatamente vuoti o chiusi e l’incertezza costante non permette la programmazione che in questo mestiere è un passaggio fondamentale”. Lo dice Claudio Scarpa, direttore dell’Associazione veneziana albergatori, che non vede nulla di buono all’orizzonte anche se “il Governo ci dà costanti rassicurazioni sugli aiuti economici”.