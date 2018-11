VENEZIA – Giornalisti, presidio davanti al Tribunale

Un presidio davanti alla sede del tribunale di Venezia, in piazzale Roma, si è svolto stamani, organizzato dal Sindacato e dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto nell’ambito della giornata “Giù le mani dall’informazione”, organizzata a difesa della categoria.

“Ci stupisce – ha detto la segretaria del sindacato Veneto, Monica Andolfatto – che questi attacchi arrivino dal ministro del Lavoro, perché noi siamo lavoratori come gli altri e quindi vogliamo essere rispettati al pari degli altri. Non diciamo che non sbagliamo mai, abbiamo un Ordine e una deontologia, però il diritto di critica è sacrosanto”.

Per il presidente regionale dell’Ordine, Gianluca Amadori, “attaccare i giornalisti, soprattutto in questo modo volgare e offensivo, credo che non sia rispettoso nei loro confronti ma soprattutto è un messaggio preoccupante, perché si inizia così e non si sa dove si può arrivare”. (ANSA).