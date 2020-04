Venezia, annegate due donne in laguna: erano a bordo di una motonave

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Due donne sono morte annegate durante la notte nella laguna di Venezia. Erano a bordo di una motonave che le stava portando al Lido. Al momento dell’attracco del traghetto il personale di bordo si è accorto che le due donne mancavano all’appello. Sono scattate le ricerche e dopo due ore, alle 2,30 del mattino, i due cadaveri sono stati recuperati dai vigili del fuoco. Nessuno ha assistito alla tragedia.

I corpi erano all’altezza del Mose. Le due donne erano salite a bordo del battello Actv a Punta Sabbioni poco dopo la mezzanotte, ed erano state notate dal comandante dell’imbarcazione in quanto erano le uniche due passeggere. Alla prima fermata del Lido il comandante si è accorto che non erano più a bordo. Facendo una prima verifica ha trovato le scarpe delle due donne.

Ha subito dato l’allarme, attivando la macchina dei soccorsi ed è tornato indietro. Dopo circa due ore una delle quattro imbarcazioni dei vigili del fuoco intervenuti anche con i sommozzatori, individuavano le due donne in acqua riverse a testa in giù all’altezza del Mose. I corpi delle due donne prive di vita sono stati recuperati e caricati a bordo di una imbarcazione dei pompieri e portate in Marittima. Sul posto anche la capitaneria di porto e i carabinieri.