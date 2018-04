VENEZIA – Alla ricerca del migliore sommelier del Veneto

L’Associazione Italian Sommeleri Veneto si prepara alla nuova edizione del Miglior Sommelier del Veneto. Ad ospitare il concorso di venerdì 13 aprile sarà quest’anno il palazzo veneziano Fondaco dei Tedeschi, nel sestriere di San Marco, oggi store di lusso e sede del ristorante AMO. Il premio, ottenuto lo scorso anno dalla sommelier Francesca Penzo, permetterà al vincitore di accedere alle finali nazionali per l’elezione del Miglior Sommelier d’Italia, che si terranno in autunno.

Dalle 14.00 i candidati saranno impegnati nella prova scritta, che decreterà i tre finalisti del concorso. L’esame successivo, che si terrà alle 17.00 di fronte a giuria e pubblico, prevederà una degustazione e il riconoscimento di alcuni vini, oltre che il abbinamento con un menù realizzato per l’occasione, la decantazione di un rosso e una prova di accoglienza del cliente in lingua inglese. Per l’ultima prova, inoltre, i sommelier dovranno descrivere un territorio e una figura legata al mondo del vino. Con la conclusione del concorso il pubblico potrà visitare le sale del Fondaco dei Tedeschi prima della premiazione, che si terrà alle 19.30, quando saranno decretati il Miglior Sommelier del Veneto 2018 e i vincitori del Master sui Distillati Bonaventura Maschio. Alla fine della giornata l’appuntamento è al ristorante AMO, nato dalla collaborazione tra i fratelli Alajmo e il designer Philippe Starck, dove gli chef Silvio Giavedoni e Vania Ghedini cureranno il buffet in abbinamento ad alcuni vini selezionati da AIS Veneto. La giuria dell’edizione 2018 sarà composta dal Presidente Nazionale AIS Antonello Maietta, dal Responsabile Nazionale Scuola Concorsi e membro della Giunta Esecutiva Nazionale AIS Cristiano Cini, il Presidente AIS Veneto Marco Aldegheri, dal Responsabile Regionale Scuola Concorsi Graziano Simonella, dal produttore Andrea Maschio della Distilleria Bonaventura Maschio e dal Presidente di UVIVE Arturo Stocchetti. Presente inoltre il Miglior Sommelier del Veneto 2017 Francesca Penzo, della delegazione di Venezia.