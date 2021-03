VENETO – Zaia: “RT a 1,28, chiediamo speaker unico per evitare confusioni” – Scritto protocollo vaccinazioni in azienda

L’RT è a 1,28 in Veneto. Attendiamo decisione ufficiale ma un bel po’ di regioni passano al rosso.

Le terapie intensive al 14% in Veneto ed area non critica al 17%.

Incidenza a 194,4% su 100 mila abitanti (la soglia del rosso è a 250).

Ci si muove verso zona rossa nei tre giorni pasquali (3, 4 e 5 aprile) e dal 16 marzo al 6 aprile zona arancione in tutta Italia, fermo restando il rosso nelle regioni più critiche.

Ho chiesto he venga introdotto subito il tema dei congedi parentali e bonus baby sitter in vista delle chiusure generalizzate delle scuole.

Abbiamo chiesto impegni per le nostre imprese e vogliamo concretezza. Vogliamo ristori importanti alle categorie colpite. Ho chiesto che ci siano misure automatiche e la possibilità di introdurre uno speaker ufficiale delle istituzione che rappresenti la posizione ufficiale scientifica. Una voce istituzionale. Nessuno sa quale sia la voce ufficiale. Si deve parlare alla popolazione in modo rispettoso dei problemi e delle ansie.

Questo vale anche per AstraZeneca, oggi abbiamo avvertito grandi preoccupazioni nei punti vaccinali e serve una voce scientifica chiara. Per adesso non sappiamo se vi sia o meno correlazione tra vaccino e la morte del militare italiano.

VACCINAZIONI AZIENDALI – Abbiamo redatto il protocollo per le vaccinazioni nelle aziende, che avranno come riferimento il Direttore generale della propria Ulss che cercherà, in base alla disponibilità di vaccini, di distribuire le dosi. Si dovrebbe partire a macchia di leopardo e poi la vaccinazione dovrebbe estendersi. Abbiamo anche proposto la possibilità che oltre ai lavoratori, si vaccinino anche i loro famigliari over 60 familiari dei lavoratori. Potrebbe diventare un benefit che l’impresa dà come welfare sociale.