VENETO – Zaia: “Orsa con tre cuccioli in Veneto” ma è una fake news

Un’orsa con tre cuccioli sulle montagne del Veneto: un evento raro, perchè i cuccioli sono quasi sempre due, e significativo, perchè sulle montagne venete. E invece no. E’ una fake news quella che il profilo twitter del governatore Zaia riporta: in primo luogo perchè non è così raro che un’orsa partorisca tre cuccioli, ma soprattutto perchè la scena è stata ripresa nel Gruppo delle Dolomiti di Brenta, in Trentino. Pochi giorni fa, infatti la Provincia autonoma di Trento ha diffuso un comunicato dove si dava notizia del raro avvistamento di un’orsa con ben 4 cuccioli. Il video dell’orsa con tre cuccioli ritwittato da Zaia o da chi gli gestisce il profilo, si riferisce al medesimo avvistamento, solo che uno dei cuccioli non compare. Il video postato dal governatore è stato condiviso ben 2893 volte ed ha ottenuto 7504 “mi piace” ma è il WWF del Trentino che ha provveduto a fare chiarezza. Nella fake news sono caduti, a cascata, anche alcuni importanti siti web d’informazione, tra cui Repubblica e il Corriere della Sera, e molti siti locali di informazione veneta. Il Settore Grandi Carnivori del Servizio Foreste e Fauna della Provincia di Trento, tramite i quotidiani trentini locali di oggi, conferma: “Quelle immagini sono state girate sul Brenta Meridionale, fanno parte dello stesso avvistamento riportato, con foto, nel comunicato. Non sappiamo come siano state diffuse in rete quindi non si sa da dove sia stata originata la bufala. Abbiamo avvertito i nostri colleghi veneti”.