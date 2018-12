VENETO- Zaia, no ad autonomia annacquata!

“Reputo il presidente del Consiglio una persona seria e non sprovveduta. Per questo il premier Conte sa benissimo che sulle 20 materie a legislazione concorrente e sulle 3 di competenza statale per cui è possibile la delega, la Costituzione prevede la possibilità di attribuire alle Regioni ‘ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia’.

Divagazioni sul tema non ci devono essere. Se così non fosse, vorrebbe dire che i cittadini sono presi in giro”. Lo dice il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in una intervista al ‘Gazzettino’. “Sono pronto alla firma, ma non firmerò un testo annacquato – avverte Zaia – non vorrei che qualcuno pensasse che al Veneto basta una conferenza stampa per firmare un progetto serio com’è l’autonomia”. “Non mi risultano accordi con la senatrice Nugnes – puntualizza Zaia, dopo che Nugnes ha espresso il suo no alle autonomie – Mi risulta che Di Maio abbia firmato un contratto con Salvini e che Salvini abbia firmato un contratto con Di Maio”.