VENETO – Weekend con traffico intenso sulle autostrade

In base alle previsioni di Autovie Venete e dell’Autostrada Brescia-Padova sarà un week end di passione nella rete autostradale veneta. Se Autovie Venete indica con bollino rosso le giornate di Venerdì e Sabato, la Brescia Padova estende l’alert anche per domenica.

In particolare sono previsti intensi flussi di traffico vacanzieri, ma anche lavori.

Venerdì traffico intenso su tutto il tratto veneto e friulano in direzione di Trieste e anche sulla Tangenziale di Mestre. Sabato bollino rosso in entrambe le direzioni su tutto il tratto da Verona a Trieste. Traffico sostenuto anche sulla A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Palmanova.

Sabato divieto di transito per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate dalle 8 alle 16. Il divieto, domenica, si estende dalle 7 alle 22.

Chiuso per lavori dalle ore 21 di sabato alle 6 di mattina di domenica il tratto della A4 fra Portogruaro e lo svincolo per Palmanova in entrambe le direzioni. Chiuse quindi anche le entrate di Latisana e San Giorgio di Nogaro e l’entrata di Portogruaro in direzione Trieste.