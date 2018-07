VENETO – Virus West Nile, in Polesine è epidemia: quinto caso

Ennesimo caso confermato di West Nile. Un 70enne di Cavarzere è stato ricoverato ieri in Ospedale di Rovigo. L’uomo versa in condizioni mediamente gravi. E con questo sono 5 i casi che nel breve periodo si sono manifestati sul territorio, 4 encefaliti, quindi forme neuro invasive, più gravi, e una febbre da infezione virale di lieve entità. Ciò a conferma che il virus West Nile, per l’intensa proliferazione delle zanzare, sta interessando tutto il nostro territorio e quindi, potenzialmente, potrebbero crescere quest’anno molti casi di infezione umana. E’ importante pertanto proteggersi dalle punture delle zanzare, e quindi: usare repellenti cutanei, applicare prodotti repellenti sulle parti del corpo che rimangono scoperte (tenere presente che il sudore ne riduce l’effetto). Si consiglia di usare prodotti sicuramente efficaci, come quelli a base di N,N dietiltoluamide (Deet) alla concentrazione del 30% o di Icaridina anche nota come Kbr o “Bayrepel”, ripetendo l’applicazione, in caso di sudorazione intensa, ogni 2-3 ore. I bambini di età inferiore a 2 anni dovrebbero consultare il proprio medico o il farmacista prima dell’utilizzo. I repellenti sono controindicati nei bambini sotto i 3 mesi di età; in questi casi indossare abiti protettivi e usare zanzariere trattate con insetticidi. Evitare l’uso di profumi e dopobarba perché attraggono le zanzare; Indossare abiti di colore chiaro (i colori scuri e accesi attirano gli insetti), con maniche lunghe e pantaloni lunghi, che coprano la maggior parte del corpo quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto. Alloggiare in locali con aria condizionata o con finestre dotate di zanzariere, curando che queste siano integre e ben chiuse (meglio se impregnate con insetticidi come permetrina). Prima di coricarsi, nebulizzare nell’ambiente un insetticida spray per eliminare le zanzare presenti nella stanza; Spruzzare insetticidi a base di piretro o di permetrina nelle stanze di soggiorno o utilizzare diffusori di insetticida a corrente elettrica se ambienti non condizionati.