VENETO – Vince 2 milioni con un Gratta e Vinci e fugge

Un cinquantenne di Rubano, la cui identità è nota solo a poche persone, ha vinto due milioni di euro con un Gratta e Vinci ‘Maxi Miliardario’ del costo di 20 euro. Il fortunato è un avventore del Bar Centrale di Rubano. La vicenda è raccontata dal Corriere del Veneto. L’uomo si trovava al bar con amici e dopo aver grattato il suo tagliando ha iniziato ad esultare. Sotto il numero ’39’ vi era infatti la vincita di due milioni di euro. Subito dopo il primo festeggiamento è tornato a casa, ha caricato la famiglia (ha tre figli) e se n’è andato, pare per la paura di essere rapito.

Possedere un tagliando del genere, infatti, è come avere con sé dei contanti e l’uomo, un operaio che lavora in zona, ha deciso di far perdere le tracce, probabilmente diretto a Roma.