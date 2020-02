VENETO – Viaggio nel tempo con la Tabarrata di Cittadella

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Tabarrata Nazionale, il più grande raduno di amanti del Tabarro, tenutasi a Cittadella sabato 1 febbraio, è stata un grande successo.

L’associazione Civiltà del Tabarro, che ha organizzato l’evento, ha contato più di cento persone intabarrate, più svariate di decine di curiosi.

L’evento, che ha avuto il patrocinio del Comune di Cittadella, ha visto i tabarristi sfilare per le vie del centro e per il camminamento sopra l’antica cinta muraria.

Si è svolta quindi presso la Sala della Torre di Malta la conferenza «Fondamenti di Civiltà del Tabarro», aperta dai saluti del sindaco Luca Pierobon, con lo scrittore e tabarrista Camillo Langone. Infine alcuni sarti hanno dimostrato come avviene il taglio del tabarro a partire dal tessuto.

«Siamo davvero lieti di questo risultato – dice Roberto Dal Bosco, presidente dell’associazione Civiltà del Tabarro – la Tabarrata Nazionale ogni anno cresce sia nei numeri che nella qualità».

Si è trattato della quinta Tabarrata Nazionale organizzata, dopo le edizioni di Parma, Casalmaggiore, Vicenza, Oleggio.

Durante la conferenza, sono stati anche presentati gli scopi della neonata associazione Civiltà del Tabarro, e cioè la diffusione della cultura del Tabarro e del suo retroterra umano, storico, spirituale;

il sostegno al mantenimento della competenza sartoriale per la produzione di tabarri; la preparazione delle condizioni per la creazione di un vero e proprio Museo del Tabarro.

La Civiltà del Tabarro è già al lavoro per altri eventi relativi al tabarro (conferenze, sfilate, tabarrate minori) in tutta Italia e per l’edizione 2021 della Tabarrata Nazionale.