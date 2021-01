Veneto verso la zona gialla da lunedì? Ecco cosa cambierebbe

I numeri del contagio in Veneto, in sensibile contrazione dopo il boom di casi e l’altissima mortalità delle scorse settimane, potrebbero portare la regione in ZONA GIALLA DA LUNEDì, grazie al monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il Veneto ha già conosciuto la Zona Gialla essendo stata una delle poche regioni che ha beneficiato di questo stato in autunno, pagando probabilmente un prezzo altissimo in termini di contagi, ricoveri e decessi.

Che cosa cambia? Ecco cosa si può fare e non fare in zona gialla

Resta vietato uscire dalla regione di residenza/domicilio, anche verso altre aree gialle se non per motivi di salute, lavoro e necessità da dichiarare nell’autocertificazione.

La mascherina è sempre obbligatoria nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e le multe in caso violazione delle misure anti-Covid sono le stesse.

COPRIFUOCO: resta il coprifuoco alle 22.00 alle 5.00. In tutta Italia chi esce durante il coprifuoco senza un motivo di lavoro, salute o necessità, rischia la multa da 400 a 1.000 euro.

VISITE AMICI-PARENTI:

è ammessa una visita al giorno;

non si può uscire dalla regione (in zona gialla);

si può andare al massimo in due, al netto di figli minori di 14 anni e persone non autosufficienti/disabili con loro conviventi.

BAR – RISTORANTI – PASTICCERIE – PIZZERIE – GELATERIE

Sono aperte al pubblico in zona gialla fino alle 18.00 (erano chiuse tutto il giorno e tutti i giorni in zona arancione, dove però si poteva effettuare l’asporto e la consegna a domicilio (fino alle 22.00 per il cibo e fino alle 18.00 per le bevande).

Negozi aperti in zona gialla e arancione

Supermercati e negozi al dettaglio di generi alimentari, librerie, cartolerie, tabacchi, ferramenta, negozi di abbigliamento per adulti e bambini, di informatica, articoli per la casa, l’igiene e il giardinaggio sono aperti.

Parrucchieri ed estetisti

Aperti in zona gialla e arancione saloni di parrucchiere, barbiere e centri estetici senza nessuna differenza.

Sport e attività motoria

In zona gialla si può fare sport o semplice attività motoria (come le passeggiate a passo svelto) all’interno del territorio regionale e senza obbligo di autocertificazione. In zona arancione l’attività fisica è limitata al territorio comunale.