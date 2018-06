VENETO – Stasera è “La Lunga Notte delle Chiese”

Stasera il via alla terza edizione de “La Lunga Notte delle Chiese”. “È la prima notte bianca a svolgersi all’interno dei luoghi di culto – ha spiegato Stefano Casagrande, coordinatore dell’iniziativa –, un appuntamento in cui si fondono cultura, arte, musica, teatro, in una chiave di riflessione e spiritualità”. “Un’occasione speciale per visitare in modo originale e suggestivo le nostre chiese, apprezzando contemporaneamente proposte musicali, culturali e artistiche delle numerose associazioni che operano nel territorio”. Nata nel 2016 nella Diocesi di Belluno-Feltre ad opera dell’associazione di promozione sociale “BellunoLaNotte”, su ispirazione dell’omonimo format austriaco “Lange Nacht der Kirken”, in questi 2 anni ha visto una notevole crescita e partecipazione.

Le chiese aperte oggi saranno 40, in sette diverse regioni italiane e persino in Brasile e Argentina. Nel Veneto hanno aderito le seguenti Diocesi e relative chiese: