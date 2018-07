VENETO – Vendemmia: annata buona, si inizia fra un mese

Vendemmia, buona qualità e produzione

Cavazza: “Le vigne hanno reagito alle tremende gelate del 2017, la raccolta partirà il 24-25 agosto”

Vicenza, 23 luglio 2018 – Si prospetta un’ottima vendemmia, con uve di qualità e buona produzione, per il territorio vicentino, grazie a un buon andamento climatico che ha favorito la giusta maturazione delle uve. La raccolta dovrebbe partire in linea con il 2017, vale a dire il 24-25 agosto per le uve precoci come il Pinot grigio e qualche giorno dopo per il Prosecco.

“Temevamo delle ripercussioni sulle vigne a causa delle gelate del 2017 – spiega Andrea Cavazza, dei viticoltori di Confagricoltura Vicenza -, invece le piante hanno reagito e sta andando tutto molto bene, con quantità e qualità buone grazie a una situazione idrica perfetta nelle fasi fondamentali per il vigneto e il giusto sole per la maturazione. Solo il Pinot grigio ha un po’ rallentato, forse a causa delle alte temperature. Molto bene invece lo Chardonnay, che è un po’ precoce rispetto al 2017, il Prosecco e anche i rossi, che hanno beneficiato del sole. Siamo contenti anche del Durello, che è in fase di espansione grazie a una doc che sta lavorando molto bene”.

Infine, non può mancare un cenno ai voucher. Con la vendemmia alle porte, la speranza è che il governo riesca a introdurli entro il 20 agosto per consentire alle aziende di attrezzarsi e poterne fare uso: “Il contratto di prestazione occasionale è costoso, burocratico e complicato – sottolinea Cavazza -. Le nostre aziende sono restie a utilizzarlo, in quanto aggiunge un carico burocratico che comporta un grande dispendio di tempo ed è causa di ulteriori costi. Ci auguriamo che si torni a un sistema ottimale e flessibile carato sulle attività stagionali, che possa andare bene a più settori dell’agricoltura”.