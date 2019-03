VENETO – Vasto incendio in zona industriale a Padova

Un incendio di vaste dimensioni è divampato stamane all’alba in zona industriale a Padova. A fuoco un capannone della società Commerciale Ricambi in via Lussemburgo. Fortunatamente non vi sono feriti ma i danni sarebbero ingenti. Sul posto i vigili del fuoco con due autobotti, tre autopompe, un’autoscala e un carro bombolare. Complessivamente al lavoro 22 operatori. Le fiamme hanno risparmiato una vasta area espositiva dell’azienda di 1000 metri quadrati.

Oltre ai danni strutturali sono andate distrutte attrezzature e 5 automobili, 7 moto, 2 furgoni e un muletto. Sono in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e la messa in sicurezza dell’area