VENETO – Vaccini: ieri record di somministrazioni – Utilizzo dosi: in testa Marche, Lombardia e Puglia

Giornata record per le somministrazioni di vaccini anti-Covid quella di ieri in Veneto, con 53.125 dosi che portano il totale a oltre 2,9 milioni, peri al 90,9% delle forniture. Il dato emerge dal report quotidiano regionale.



Ad aver ricevuto almeno una dose sono stati 1.943.026 residenti, pari al 39,8% della popolazione; ciclo competato per 962.102 residenti, il 19,7% dei veneti.

Per fasce d’età, gli Over 80 ad aver ricevuto almeno una somministrazione sono il 97,9%; i 70-79 sono l’86,6%; i 60-69 sono il 79%; i 50-59 sono il 52,4%; i 40-49 sono il 20,1%. I disabili coperti con almeno una dose sono il 75,4%, i vulnerabili il 74,5%.