VENETO – Usa lo spray urticante a scuole e manda 25 persone all’ospedale

Uno studente della scuola superiore “Ruzza” di Padova, vicino a Prato della Valle, ha spruzzato stamani uno spray al peperoncino in palestra, mentre una classe seconda stava facendo ginnastica.

Venticinque studenti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso per difficoltà respiratorie; nessuno di loro è in gravi condizioni. Sul posto sono accorse cinque ambulanze del 118, avvisato dal personale scolastico, i vigili del fuoco e i carabinieri. (ANSA).