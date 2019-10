VENETO – Uomo si dà fuoco e si lancia contro osteria

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Paura ieri sera poco prima delle 23 a Monigo in provincia di Treviso, dove un uomo di 38 anni, camionista trevigiano con problemi di salute, si è dato fuoco nel parcheggio dello stadio di rugby della località trevigiana per poi lanciarsi contro l’osteria PerBacco. Ha evitato il peggio uno dei titolari che ha spento le fiamme con un estintore. Il 38enne ha riportato ustioni sul 90 per cento del corpo ed è stato trasportato nel reparto Grandi Ustionati dell’Ospedale di Padova.