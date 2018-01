VENETO – Uomo con quattro reni: due vengono rimossi

PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

A un uomo di 65 anni, che un decennio fa era stato sottoposto al trapianto di entrambi i reni in quanto i suoi stavano progressivamente smettendo di funzionare, sono stati asportati due dei quattro organi che possedeva, a causa di una patologia tumorale. L’intervento è avvenuto presso il reparto di Urologia dell’ospedale di Portogruaro (Venezia). Il protocollo medico prevede in questi casi che il trapianto avvenga senza la rimozione dei reni precedenti a causa dell’elevato pericolo per il paziente, pertanto il sessantacinquenne si era ritrovato con quattro organi. (ANSA)