VENETO – Uomo incornato da ariete: è grave

Un uomo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo essere stato urtato da un’ariete ieri pomeriggio in località Corignan di Val di Zoldo. Si tratta di R.M., 76enne imprenditore edile in pensione per il quale ieri sono stati chiesti soccorsi. E’ stato prelevato da un’eliambulanza e portato nel nosocomio trevigiano, dove i medici non si sbilanciano ancora per la prognosi.

Nella zona vi sono capre e caproni rinchiusi in recinti e molti animali in libertà fra cui diverse pecore ed arieti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA