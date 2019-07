VENETO – Uomo folgorato mentre usa il trapano

Un uomo di 62 anni (G.B.) è morto a San Martino di Lupari in via IV Martiri mentre stava eseguendo dei lavori domestici. E’ stato ritrovato dalla moglie nel garage, esanime a terra. E’ rimasto folgorato mentre stava usando un trapano. Sul posto ono intervenuti i sanitari del 118 ma non vi è stato nulla da fare.

Sarebbe stato folgorato da una potente scarica passata dal trapano alla sua mano destra.