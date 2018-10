VENETO – Una veneta tra i 5 migliori scienziati del Nord America

Fra i premiati c’è chi studia come sconfiggere tumori e leucemie, chi collabora allo sviluppo del futuro dell’informatica, ovvero il «computer quantistico», chi ha scoperto per la prima volta una sorgente di neutrini cosmici ad alta energia, chi cerca di arrivare a valvole cardiache perfettamente adattabili al corpo umano. I loro nomi sono Sara Buson, Antonio D’Amore, Ricardo Manenti, Lorenzo Brunetti e Roberta Zappasodi, ovvero i 5 migliori scienziati italiani in Nord America, premiati a Washington da ISSNAF, nell’evento annuale – gli ISSNAF Awards – della Fondazione degli uomini e donne di scienza italiani in Usa e Canada.

Sara Buson – Highly Energetic Messengers from the Sky: A Roadmap throughout the Universe

Lo scorso luglio la National Science Foundation (NSF) ha rivelato di aver individuato per la prima volta una sorgente di neutrini cosmici ad alta energia, particelle che viaggiano nello spazio ed accompagnano i raggi cosmici. L’astrofisica Sara Buson, dell’equipe del Fermi Large Area Telescope (LAT) della NASA, è stata una protagonista della scoperta, avvenuta il 22 settembre 2017 quando, a poche ore di distanza, prima l’osservatorio IceCube ha rilevato un neutrino, e poi il telescopio Fermi-LAT ha visto un fascio di raggi gamma che colpivano la Terra, emessi da una sorgente nella stessa regione di cielo del neutrino. Per la prima volta si è così riusciti a identificare l’origine del neutrino cosmico. Nata a Pernumia (Padova) e laureata in astrofisica all’Università di Padova dove ha poi conseguito il dottorato di ricerca e proseguito la carriera con un post-doc, la scienziata 38enne è arrivata negli Stati Uniti nel 2015, vincendo una post-doc fellowship presso il Goddard Space Flight Center della NASA.